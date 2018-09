Hulp Metropole ten koste van publieke omroep

„Het is een illusie om te denken dat als je dit nu overbrugt, het niet ten koste gaat van iets anders”, waarschuwde Dekker, die in zijn reserves geen mogelijkheden ziet om het ensemble te helpen. Extra geld beschikbaar stellen kan, stelde de staatssecretaris. „Dat is een keuze, het is niet de mijne. En het betekent een bezuiniging op de publieke omroep.”

VVD en PvdA willen dat Dekker 3,5 miljoen euro extra beschikbaar stelt voor het Metropole Orkest. Minister Jet Bussemaker van Cultuur moet eenzelfde bedrag ophoesten. Ook Bussemaker stelde dat het extra geld voor het Metropole Orkest een flinke hypotheek legt op de cultuurbegroting. Die mag van VVD en PvdA niet worden opgehoogd.

De coalitie hoopt met het extra geld - in totaal 16 miljoen euro tot 2017 - het orkest de periode tot de volgende subsidieronde te laten overleven. In 2017 kan het gezelschap dan onder de cultuurbegroting een poging doen nieuw geld te krijgen van het Rijk. Bussemaker zei dat het orkest dan wel aan een reeks voorwaarden moet voldoen. Ook vreest zij dat het leidt tot een bezuiniging op een ander orkest.

Het Metropole weet al een aantal jaar dat de subsidie dreigt op te houden. Er is geprobeerd een plan te maken om zelfstandig te worden, maar het ministerie en het Muziekcentrum van de Omroep waar het orkest onder valt, zien daar geen heil in. Het gezelschap pleit daarom voor een structurele subsidie en heeft daarvoor inmiddels een Kamermeerderheid achter zich.

De Kamer stemt donderdag aan het eind van de middag over het plan van de coalitie. Verwacht wordt dat oppositiepartijen als SP, D66 en CDA zich bij het voorstel aansluiten.