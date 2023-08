Bradley en zijn familie worden al jarenlang bedreigd door volstrekt onbekenden

HILVERSUM - Hij was open over zijn gewicht, eerlijk over zijn uitkering en openhartig over zijn liefdesleven. Nooit had Bradley van Dijk (32) uit Hilversum verwacht dat dit voer voor een Telegramgroep zou zijn om hem vervolgens jarenlang te bedreigen en te intimideren. De situatie liep zo uit de hand, dat de politie vier mannen heeft opgepakt; zij worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie.

De 32-jarige Bradley groeide uit tot een schietschijf van ongebreidelde haat. ,,Door mij als pedofiel te bestempelen, konden ze zieltjes winnen.” Ⓒ Studio Kastermans/Danielle van Coevorden