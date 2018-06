Studenten achter filmpje arend

Het drietal maakte de video voor hun bacheloropleiding 3D-techniek, zo staat in een verklaring op de site van de school. Op de beelden is te zien hoe een steenarend zich in een openbaar park op een peuter stort en het kindje enkele meters optilt. Vrijwel alle nieuwssites en journaalbulletins besteedden woensdag aandacht aan het opmerkelijke filmpje. Op YouTube alleen al werd het in nog geen 24 uur tijd bijna anderhalf miljoen keer bekeken.

Veel internetters uitten echter direct hun twijfels over de echtheid ervan. En terecht dus, want zowel de arend als de peuter zijn achteraf op de computer aan de opnames uit het park toegevoegd, schrijft de school.