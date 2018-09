Lichtpuntje Chelsea in duisternis

De thuisclub, uitkomend in de eerste divisie (Championship), nam brutaal een voorsprong door Luciano Becchio. De 1-0 was ook de ruststand. Vlak na de hervatting maakte Juan Mata gelijk. In het laatste half uur ging het hard voor de ploeg van coach Rafael Benitez. Branislav Ivanovic, Victor Moses, invaller Eden Hazard en Fernando Torres drukten het kwaliteitsverschil overtuigend uit.

Het verrassende Bradford City, dat onder meer Arsenal uitschakelde, Aston Villa en Swansea City waren al eerder zeker van een plek in de halve finales.