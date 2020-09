Dader mesaanval Parijs zou verblijfsvergunning krijgen

Ali H. viel vrijdagochtend in Parijs twee medewerkers van een journalistiek productiebedrijf aan met een slagersmes. Ⓒ AFP

PARIJS - Ali H., die inmiddels heeft toegegeven dat zijn mesaanval vrijdagochtend in Parijs was gericht tegen het satirische weekblad Charlie Hebdo, kwam in 2018 aan in Frankrijk. De 18-jarige Pakistaan stond op het punt om een verblijfsvergunning te krijgen.