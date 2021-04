Opnieuw aanhouding in zaak dood Serdar Ay

Ay werd in de nacht van maandag 19 op dinsdag 20 oktober neergeschoten in Amsterdam-Osdorp en overleed later in het ziekenhuis. De politie vermoedt dat het gaat om een vergismoord. Waarschijnlijk is het 33-jarige slachtoffer voor iemand anders aangezien. Ay reed die nacht in een geleende VW Polo. Mogelijk was de eigenaar van de auto het beoogde doelwit van de schutter. Onder de auto trof de politie een peilbaken aan, een apparaatje waarmee de auto op afstand gevolgd kan worden.

De verdachten zitten in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.