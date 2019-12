Boeren en bouwers bereiden nieuwe, grootschalige actie voor

Mogelijk gaat het bij de acties om het blokkeren van distributiecentra voor supermarkten, zodat die niet bevoorraad kunnen worden met bijvoorbeeld voedselwaren voor consumenten. Daarnaast worden tankstations genoemd als mogelijk doelwit. „Want wat als er een kinkje in die kabel komt? We gaan het beleven. Binnenkort...”, schrijft voorzitter Mark van den Oever van het Farmers Defence Force (FDF). „Beste strijders, we gaan ons voor de volgende actie verdelen in groepen. Maximaal aantal voertuigen is 50 per groep.”

In oktober gingen de boeren twee keer naar de hofstad om te protesteren tegen het regeringsbeleid en deden ze de provinciehoofdsteden aan. Daarna volgde de bouwsector met shovels en vrachtwagens op het Malieveld.

De actiegroep van de bouwwereld, stichting Bouw In Verzet, is eveneens voorstander van een groter protest en werkt actief samen met de FDF. In een bericht naar de achterban rept het stichtingsbestuur over een actie waarmee Den Haag „op haar knieën” gaat en dat „Nederland zal schudden op haar grondvesten.”