Sharon Dijksma naar het Torentje

Dijksma is kandidaat om de nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken te worden. Zij volgt dan haar partijgenoot Co Verdaas op, die aftrad na gedoe om declaraties in de periode dat hij nog gedeputeerde was in Gelderland. Sharon Dijksma was eerder staatssecretaris van Onderwijs en zat lang in de Tweede Kamer.

