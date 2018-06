Arsenal legt talenten langer vast

Arsenal is er woensdag in geslaagd vijf talenten voor langere tijd aan zich te binden, onder wie de internationals Jack Wilshere en Alex Oxlade-Chamberlain. Ook Aaron Ramsey, Kieran Gibbs en Carl Jenkinsson hebben hun contract bij de Londense club verlengd. Trainer Arsène Wenger was een tevreden man. Hij wilde niet zeggen voor hoeveel jaar het vijftal heeft bijgetekend.