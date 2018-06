WUZdiscussie: Humor op tv

Tv-station Comedy Central onderzocht om welke radio- en televisieprogramma's het meest wordt gelachen. Het blijkt dat wij droge humor, een goede woordgrap en subtiele opmerkingen kunnen waarderen. Ook zelfspot en hilarische moppen doen het goed bij ons. Maar met iemand de spot drijven juist weer niet.

Uit het onderzoek zijn de leukste tv-programma’s naar voren gekomen. De top drie van leukste tv-programma’s wordt gevormd door Koefnoen, Ushi & The Family en Dit was het nieuws. Daarna volgen Ik hou van Holland, Neonletters, Toren C, The Daily Show, Ruben vs. Sophie en Er komt een man bij de dokter. Op de tiende plaats eindigt Zo Raymann.

Zijn dit de programma’s waardoor u inderdaad van de bank rolt van het lachen? Of zijn het heel andere televisieprogramma’s die bij u een grijns of gulle lach teweeg weten te brengen? Hoe staat het ervoor met de humor op de vaderlandse radio en televisie?