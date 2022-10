VVD en CDA willen ingrepen in energiemarkt: ’Klanten beter beschermen’

Het steeds weer overstappen naar een andere leverancier op zoek naar de laagste prijs betekent volgens het Kamerlid „dat de huishoudens die dat gedaan hebben, klem zitten met een torenhoge energierekening. Hoog tijd dat de overheid de energiemarkt beteugelt en de cowboys eruit haalt.”

VVD’er Erkens vindt dat consumentenbescherming niet goed geregeld is. „De overheid moet zorgen dat consumenten beter beschermd worden, dat ze zekerheid hebben over de energierekening en dat er altijd voldoende betaalbare energie is.” Volgens de Kamerleden is er in het parlement zicht op een meerderheid voor hun plannen, nu zij ook bij andere partijen achter de schermen steun hebben gezocht.

De politici roepen op de ’welkomstbonus’ in de huidige vorm af te schaffen. „Juist de huishoudens die steeds op zoek gingen naar de goedkoopste energieleverancier zijn op dit moment de klos. De welkomstbonus is nooit ’gratis’, maar wordt altijd op een of andere manier terugverdiend”, stellen ze. Het bieden van een korting op de tarieven wanneer huishoudens voor een langere tijd klant blijven, zou volgens het coalitieduo juist wel mogelijk moeten blijven.

Vaste tarieven

De Kamerleden sluiten zich bovendien aan bij een plan dat Jetten een paar weken geleden opperde: het wettelijk verplichten van het aanbieden van jaarcontracten met vaste tarieven. Op dit moment bieden energieleveranciers geen vaste jaarcontracten meer aan, maar meestal alleen de zogenoemde modelcontracten. De tarieven van die contracten zijn heel hoog en schommelen continu. Wat VVD en CDA betreft voert de minister die verplichting uiterlijk 1 januari al in.

"Huishoudens hebben in onzekere tijden behoefte aan zekerheid"

„De reden hiervoor is dat de energieleveranciers de financiële risico’s die zij lopen, als risicopremie in het modelcontract meenemen”, aldus Erkens en Bontenbal. „Daar hoort dan wel bij dat de opzegvergoeding wordt aangepast aan de reële kosten die voortijdig vertrek van de klant naar een andere energieleverancier voor de huidige energieleverancier betekent. Huishoudens hebben in onzekere tijden behoefte aan zekerheid.”

Faillissement

Ook bij een faillissement van een energieleverancier – zoals bij Welkom Energie – is volgens de parlementariërs nog een slag te slaan: voorschotbedragen moeten na een faillissement terug naar de klant – die dit bedrag immers al heeft betaald – als zij daar recht op hebben. Ze kijken ook naar het Verenigd Koninkrijk. Daar kunnen andere energieleveranciers een bieding doen op het klantenbestand van de failliete leverancier. „De bestaande voorwaarden en tarieven blijven voor de klanten behouden. Dit systeem zorgt ervoor dat consumenten op deze manier goed beschermd worden en niet het slachtoffer worden van energieleveranciers die hun zaakjes niet op orde hebben.”