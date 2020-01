Fataal drama budgethotel: slapende gasten overvallen door kokend water

Door het grote lek liep de kelder van het budget-hotel in de stad Perm razendsnel onder water. Op dat moment lagen er vijf mensen te slapen. De vijf kwamen ter plekke om het leven. Ze konden geen kant op in kelder. Drie zwaargewonden worden in het ziekenhuis behandeld.

De autoriteiten zijn een onderzoek gestart of het hotel aan de veiligheidseisen voldeed. Volgens boekingswebsites kunnen hotelgasten er overnachten voor zo’n 15 euro per nacht. Het hotel bevindt zich in de kelder van een appartementencomplex.