Politie onderzoekt leuzen bij brand

De politie wil nog niet meteen spreken van een racistische motief voor de brand en wacht af of de brand wel is aangestoken. Dat moet uit onderzoek van de technische recherche blijken. Er wordt ook onderzoek gedaan naar de leuzen, die op meerdere plekken in het pand werden aangetroffen.

De politiewoordvoerder benadrukt dat het ook kan gaan om een actie van een individu tegen de allochtone winkeleigenaar.