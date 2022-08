Smeer jij je wel voldoende in? Met de pindakaasmethode zit je altijd goed

In het nieuws

Zo maak je korte metten met een slechte adem

Het is de dag van de Frisse Adem. Vorig jaar besteedden we al aandacht aan een slechte mondgeur, maar speciaal voor deze dag delen we het nogmaals. Een slechte mondgeur is supervervelend, maar hoe ontstaat het eigenlijk? En misschien nog wel belangrijker: wat kun je ertegen doen? De antwoorden op de...