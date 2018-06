Run op kogelvrije rugzakjes VS

Bij veel ouders zit de schrik er begrijpelijkerwijs goed in sinds het verschrikkelijke drama waarbij 20 basisschoolkinderen in koelen bloede werden doodgeschoten. Bij Amendment II snappen ze dat er meer dan ooit behoefte is aan de producten van het bedrijf. “We proberen op een integere manier ons assortiment onder de aandacht te brengen”, legt de directeur uit aan het Amerikaanse tijdschrift Mother Jones. De firma verkoopt behalve de kogelwerende prinsessenrugzak voor meisjes, ook een stoere superheldenvariant voor jongetjes en een neutrale uitvoering voor tieners. Prijs per stuk: 300 dollar (227 euro).

Amendment II is niet de enige die een gat in de markt ziet. Zeker zes andere bedrijven leveren vesten, tassen en schilden speciaal voor kinderen en jongeren. “Geen slachtoffers meer van schoolschutters!”, zo luidt de reclameslogan van Black Dragon Tactical uit New Hampshire.