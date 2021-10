Premium Het beste van De Telegraaf

’We zijn naar dansfeest gegaan en konden zelfs op vliegtuig stappen’ Virologen schrikken: geprikt en toch besmet, maar QR-code werkt gewoon

Amsterdam - Wie gevaccineerd is, maar tóch besmet raakt met corona, kan in Nederland nog altijd naar binnen met de QR-code. Terwijl een land als België de app aangepast heeft, gaat ons land dat niet doen. Volgens experts vergroot dat het risico op besmettingen. „Dit is niet handig.”