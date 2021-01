LIVE | Britten komen terug op uitspraak dat Britse variant dodelijk is

De Britse regering komt enigszins terug op de bewering dat de gemuteerde coronavirusstam die voor het eerst in Groot-Brittannië is ontdekt, dodelijker is dan eerdere varianten. Minister van Volksgezondheid Matt Hancock zei zondag tegen Sky News dat de regering er „niet helemaal zeker” van is hoe dodelijk de mutatie is.

Hij zei wel dat er een risico bestaat dat meer mensen zouden sterven aan de Britse variant, omdat het bewezen is dat deze zich sneller verspreidt. Vrijdag zei premier Boris Johnson dat er bewijs is dat de nieuwe variant dodelijker is dan de variant die tot nu toe de overhand had.

Tegenover Sky News zei Hancock verder dat Engeland „nog heel, heel, heel ver” verwijderd is van het opheffen van de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus, aangezien het aantal gevallen „ongelooflijk hoog” blijft en de ziekenhuizen onder grote druk staan.

De minister zei zondag tegen de BBC dat in Groot-Brittannië inmiddels 77 gevallen van de Zuid-Afrikaanse variant zijn ontdekt. Hij zei dat alle 77 gevallen verband hielden met reizen uit Zuid-Afrika en onder nauwlettend toezicht stonden, net als negen geïdentificeerde gevallen van de Braziliaanse variant.

Ondertussen dringt Jonathan Van-Tam, Brits plaatsvervangend hoofd van de medische dienst, er bij gevaccineerden op aan zich te houden aan de coronabeperkingen, omdat ze het virus nog steeds aan anderen kunnen doorgeven. „Als u uw gedrag wijzigt, kunt u nog steeds het virus verspreiden, het aantal gevallen hoog houden en anderen in gevaar brengen die ook hun vaccin nodig hebben, maar later aan de beurt zijn”, zei Van-Tam volgens het persbureau PA.

Groot-Brittannië vaccineert honderdduizenden mensen per dag en tot nu toe hebben 5,8 miljoen van de 66 miljoen inwoners de prik gekregen.

Meer laatste nieuws:

Binnenland:

Buitenland:

Financieel-economisch:

EU gaat farmaceuten houden aan contracten levering coronavaccins

Keijzer roept vastgoedbedrijven op meer te doen voor winkeliers

Vijf vragen: straks op vakantie met vaccinatiepaspoort?

Sport:

Video/podcast:

Entertainment/persoonlijk:

Bekijk hier het liveblog van vrijdag 22 januari.