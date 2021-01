LIVE | Mogelijk toch corona in Nieuw-Zeeland

Gezondheidsfunctionarissen in Nieuw-Zeeland hebben zondag bekendgemaakt onderzoek te doen naar een mogelijke lokale coronabesmetting. De laatste keer dat er in het land een coronageval werd geregistreerd was op 18 november vorig jaar.

Het ministerie van Gezondheidszorg meldde zondag acht nieuwe coronabesmettingen die bij terugkerende reizigers zijn geconstateerd. Nieuw-Zeeland verplicht reizigers aan de grens in quarantaine te gaan om te voorkomen dat het virus opnieuw in het land toeslaat. Het totale aantal actieve coronagevallen onder mensen die in isolatie zitten bedraagt nu 79.

De druk op de regering van premier Jacinda Ardern is toegenomen om de bevolking te vaccineren, maar het land heeft al eerder gezegd dat de meerderheid van de bevolking pas in de tweede helft van het jaar een vaccin krijgt toegediend.

Nieuw-Zeeland heeft vorig jaar met strenge lockdownmaatregelen de verspreiding van het virus succesvol weten te voorkomen. Sinds de uitbraak zijn ’slechts’ 2276 mensen in het land besmet geraakt en waren er 25 coronadoden. Omdat het land al geruime tijd als virusvrij geldt, hebben de inwoners de jaarwisseling op ouderwetse wijze kunnen vieren. Dus feestend zonder maximumaantallen bezoekers en zonder beperkingen vanwege de volksgezondheid.

Meer laatste nieuws:

Binnenland:

Buitenland:

’Grote uitbraak besmettelijke Zuid-Afrikaanse variant in Oostende’

Zelfs in de kerk wordt geprikt in Engeland

Voor het eerst in maanden geen nieuwe besmettingen op Curaçao

Oslo verscherpt maatregelen na ontdekking Britse coronavariant

Wuhan: van virushaard naar heldenstad

Financieel-economisch:

Sport:

Video/podcast:

Entertainment/persoonlijk:

Bekijk hier het liveblog van vrijdag 22 januari.