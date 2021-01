LIVE | Naar schatting kwart besmettingen in België is Britse variant

Naar schatting komt een kwart van de vastgestelde besmettingen met het coronavirus in België door de besmettelijkere Britse variant. Dat heeft de Belgische professor biostatistiek Geert Molenberghs (UHasselt en KU Leuven) zondagmiddag gezegd in het VRT-journaal. Volgens hem is het onvermijdelijk dat de Britse mutatie van het virus ook in zijn land dominant zal worden.

De schatting is gebaseerd op steekproeven. „Zowel het laboratorium in Leuven als dat in Luik komt tot dezelfde schatting”, aldus Molenberghs.

Dat de coronacijfers weer stijgen en er allerlei uitbraken zijn, noemt de biostatisticus een zorgelijke situatie. „Dit is niet totaal onverwacht”, zei hij, verwijzend naar landen als Engeland, Ierland en Schotland waar versoepelingen van de coronamaatregelen en de Britse variant de zaken „vrij snel uit de hand kunnen laten lopen.” „Wij hebben een beetje tijd gewonnen door niet te versoepelen, maar we weten nu al enkele dagen, weken, dat er een circulatie is” van de Britse variant.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schatte vorige week woensdag dat inmiddels 10 procent van de mensen die in Nederland besmet raken, de Britse gemuteerde versie heeft. De verwachting is dat deze variant ook in Nederland dominant zal worden.

