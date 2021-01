LIVE | Noodverordening tegen nieuwe avondklokdemonstratie

Om te voorkomen dat zondagavond in de Limburgse gemeente Stein opnieuw jongeren de straat opgaan, heeft de burgemeester preventief en per direct een noodverordening ingesteld. Deze geldt tot en met 1 februari. Zaterdagavond kwamen zo’n honderd jongeren samen in het dorp om te protesteren tegen de avondklok. Die is ingesteld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De jongeren trokken door de straten en scandeerden „dictatuur”, staken vuurwerk af en gooiden ermee naar de politie. Tot nu toe zijn veertien personen aangehouden.

„Ik wil als burgemeester maximaal inzetten op preventie, want we willen absoluut geen herhaling van zetten. Daarom zet ik de instrumenten in die ik tot mijn beschikking heb staan. Onze inwoners verdienen het dat zij optimaal worden beschermd. Tegen de rellen én tegen Covid-19 waarvoor noodzakelijke maatregelen als de avondklok in het leven zijn geroepen”, aldus burgemeester Marion Leurs-Mordang van Stein.

Ze zei eerder op zondag al niet te spreken te zijn over de ongeregeldheden in haar dorp. „Ik ben vooral boos dat dit heeft kunnen gebeuren. We leven in een vrij land en iedereen mag zijn mening laten horen, maar dit is niet de manier.” De burgemeester wil niet spreken over demonstranten tegen de avondklok, die zaterdag voor het eerst gold als nieuwe maatregel tegen het coronavirus. „Dit zijn gewoon moedwillige rellen, aangesticht door raddraaiers.” Leurs-Mordang spreekt van een „klap in het gezicht” bij iedereen die zijn best doet het coronavirus er onder te krijgen.

Meer laatste nieuws:

Binnenland:

Buitenland:

Surinaamse president Chan Santokhi heeft corona

Witte Huis: regering Trump had geen distributieplan voor vaccins

Israël legt internationaal treinverkeer plat

VS passeren grens 25 miljoen coronabesmettingen

Britten komen terug op uitspraak dat Britse variant dodelijker is

Zweden sluit grens voor inwoners uit Noorwegen

Duitsland zet coronamedicijn in dat Trump hielp bij herstel

’Grote uitbraak besmettelijke Zuid-Afrikaanse variant in Oostende’

Zelfs in de kerk wordt geprikt in Engeland

Flink minder dagelijkse coronadoden in Duitsland

’Britse regering verlengt lockdownbevoegdheden stilletjes tot 17 juli’

Voor het eerst in maanden geen nieuwe besmettingen op Curaçao

Oslo verscherpt maatregelen na ontdekking Britse coronavariant

Financieel-economisch:

Sport:

Video/podcast:

Entertainment/persoonlijk:

Tienduizenden kijkers zien live-verslag Dave Roelvink van demonstratie

Larry King (87) overleden

Hans Klok aangehouden voor ’overtreden’ avondklok

Bekijk hier het liveblog van vrijdag 22 januari.