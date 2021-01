LIVE | Politie alert op mogelijke protestacties tegen avondklok

Op sociale media roepen mensen op zaterdagavond toch de straat op te gaan uit protest tegen de avondklok, die vanwege het coronavirus voor het eerst om 21.00 uur ingaat. Een woordvoerster van de landelijke korpsleiding laat weten dat de politie dit in de gaten houdt en op mogelijke acties is voorbereid.

Op Twitter is #AvondklokProtest momenteel trending. Zo gaat er een bericht rond over de 'Avondklok Challenge', waarin mensen wordt gevraagd naar buiten te gaan na 21.00 uur en een foto te posten als ze tegen de nieuwe coronamaatregelen zijn. "Uiteraard met klok/horloge als bewijs. Ben benieuwd hoeveel "Helden" er vanavond op pad gaan", staat in een tweet.

Op Facebook is de actie 'Nationale avondklok/lockdown verstoppertje' te vinden, waar duizenden mensen zouden hebben aangegeven dat ze meedoen. "Wie het langst uit handen van de politie kan blijven heeft gewonnen", schrijft de initiatiefnemer.

Volgens de woordvoerster van de politie is het afwachten of mensen daadwerkelijk gehoor geven aan hun voornemen. "Het is heel makkelijk op social media een beetje stoer te doen." Wie de avondklok negeert en toch naar buiten gaat riskeert een boete van 95 euro. "Als je je een tweede of derde keer niet aan de regels houdt, heeft dat grotere consequenties", waarschuwt de woordvoerster. "Dan kunnen we iemand aanhouden en meenemen."

Meer laatste nieuws:

Binnenland:

Buitenland:

Financieel-economisch:

Van Nieuwenhuizen reageert op wens KLM

Sport:

Video/podcast:

Entertainment/persoonlijk:

Bekijk hier het liveblog van vrijdag 22 januari.