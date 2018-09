Werkstraf opgelegd voor bestorming Maasgebouw

Twee mannen die betrokken waren bij de bestorming van het Maasgebouw in Rotterdam in september vorig jaar, moeten een werkstraf van 150 uur uitvoeren. Die straf heeft het gerechtshof in Den Haag hen woensdag opgelegd. Het Openbaar Ministerie (OM) had liever gezien dat ze een half jaar naar de gevangenis gingen en daarbij nog 2 maanden voorwaardelijk hadden gekregen.