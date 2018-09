‘Amsterdamse beurs begint hoger’

,,De AEX opent ongeveer een half punt hoger. De eindejaarsrally is nog niet voorbij. In Azië was vooral de stemming in Japan positief door de hoop op meer stimuleringsmaatregelen door de Japanse centrale bank. Ook blijft men optimistisch over een spoedig begrotingsakkoord in de VS. Daarnaast is de kredietstatus van Griekenland stevig opgeschroefd'', aldus marktanalist Martijn Weller van IG Netherlands.

Kredietbeoordelaar Standard & Poor's (S&P) verhoogde zijn oordeel over Griekenland met zes stappen naar B-/B met een stabiel vooruitzicht. De opwaardering is het gevolg van de vastberadenheid van de lidstaten om Griekenland binnen de eurozone te houden. Als Athene zich aan zijn beloftes houdt, is volgens S&P een verdere verbetering van de kredietstatus niet uitgesloten.

Aperam

In Amsterdam zal Aperam mogelijk reageren op een advieswijziging. Goldman Sachs verlaagde het beleggingsadvies voor de roestvrijstaalproducent naar neutral.

In het Verre Oosten gingen de beurzen woensdag omhoog in navolging van de hogere slotstanden op Wall Street. De Nikkei in Tokio zette de rally voort met een winst van 2,4 procent en eindigde voor het eerst sinds begin april dit jaar weer boven de 10.000 punten.

VS

Op de Amerikaanse aandelenmarkten werden dinsdag opnieuw winsten geboekt. Beleggers denken dat een compromis over de Amerikaanse begroting tussen Democraten en Republikenen weer wat dichterbij is gekomen, hoewel kopstukken van beide partijen waarschuwden dat er nog geen akkoord is bereikt.

De Dow-Jonesindex sloot met een winst van 0,9 procent op 13.350,96 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 1,1 procent tot 1446,79 punten en detechnologiegraadmeter Nasdaq klom 1,5 procent tot 3054,53 punten.

Hoopvol

Europese beleggers waren eerder op de dag ook hoopvol gestemd dat politici in de Verenigde Staten tot een compromis kunnen komen over de begroting. Dehoofdgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs sloten 0,3 tot 0,6 procent hoger.

In Amsterdam eindigde de AEX 0,1 procent hoger op 343,60 punten. De stijging bleef beperkt door een verder koersverlies van KPN. De MidKap steeg 0,3 procent tot 531,51 punten.

De euro was woensdag voorbeurs 1,3241 dollar waard, tegen 1,3225 dollar aan het eind van de Europese beurshandel dinsdag. De prijs van Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 87,87 dollar per vat. Brentolie werd 0,1 procent duurder.