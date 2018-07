Overdrijving en opportunisme

De Japanse Nikkei is in de afgelopen vier weken zelfs met een ongelofelijke spectaculaire 17,5 procent gestegen. Vanochtend stijgt de Nikkei alweer met 2,4 procent. Er heerst blinde koopwoede in Japan. Zo goed gaat het echt niet met de Japanse economie, er heerst deflatie met een ongebreidelde stijging van de nationale schuld.

Beleggers kopen onverdroten door in Amerika in de volle veronderstelling dat een deal over het afwenden van de fiscal cliff wordt bereikt en in de wetenschap dat de Fed de monetaire geld verruimingskraan verder open heeft gedraaid.

Ik maak op uit de persverklaringen van Republikeinen en Democraten dat er wel toenadering wordt gezocht maar dat men nog mijlenver uit elkaar ligt. Het gisteren gedeponeerde Republikeinse voorstel van een plan B, wat de Republikeinen nog deze week door het Huis van Afgevaardigden willen loodsen, viel in het Democratische kamp in zeer slechte aarde.

De Democraten verklaarden een plan B voorstel als een totale zinloze exercitie want dit komt toch niet door het Democratisch gehouden Senaat. Waar Wall Street dan ook de rotsvaste hoop en overtuiging vandaan haalt om elke dag sinds maandag maar fors door te kopen in de volle verwachting dat er wel een deal zal worden bereikt, snap ik eigenlijk niet.

Beleggers kopen de hoop op een deal maar zullen straks het bereikte resultaat verkopen, wordt er verondersteld. Oppassen dus geblazen.

In Japan heerst eigenlijk blinde koopwoede sinds de aankondiging midden november van de nu gekozen LDP leider Shinzo Abe als nieuwe premier die ongelimiteerde monetaire verruiming door de Bank of Japan heeft aangekondigd. De yen blijft maar dalen wat natuurlijk de bedoeling was.

Wat er in de afgelopen weken in Japan gebeurt kan eigenlijk helemaal niet. De Japanse economie zit in de 5e recessie in 15 jaar. De Japanse staatsschuld is in percentage van het BBP meer dan 200 procent. Absurd. De Nikkei stijgt vanochtend voor het eerst sinds afgelopen april tot weer boven de magische 10.000 punten grens.

Beleggers springen op de voortrazende Nikkei trein, bang om de opgang te missen. Er is duidelijk sprake van overdrijving naar de bovenkant.

Centrale bank monetaire stimulatie is een instrument wat kan werken in de tijd. De zaak wordt echt op spanning gezet in Japan. De Nikkei is zwaar over gekocht en rijp voor winstnemingen. Oppassen dat de ballon niet in zeer korte tijd knapt.

De Europese beurzen lijken afgehaakt in de ferme doorstijging van de Amerikaanse en Japanse beurzen in de afgelopen dagen. De Duitse DAX stijgt afgeleid mee, slechts 0,8 procent in de afgelopen 2 dagen, maar is voor dit jaar al ruim voldoende gestegen.

De Duitse DAX stijgt in 2012 tot en met gisteren met een onwerkelijke 30 procent. De Duitse DAX is gisteren gesloten op een 5jarig hoogtepunt. De AEX stijgt sinds het begin van de eindejaarsrally midden november ruim 7 procent en voor 2012 tot en met gisteren 10 procent. Hier komt het dividend nog bij. Het hedge fonds spel van long DAX en short AEX leverde in 2012 tot nu toe dan ook een zeer profijtelijke 16 procent winst.

Ik ben de mening dat er door de macht van het grote geld een ballon wordt opgeblazen en dat men irrationeel overdrijft naar boven en opportunistisch handelt. De eurozone schuldencrisis is nog lang niet over. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er wel stappen zijn gezet die armageddon in Europa en de eurozone voor nu hebben afgewend.

Maar dat heeft weer heel veel geld gekost waardoor schulden alleen maar weer zijn toegenomen. In 2013 wordt iedereen weer wakker en hangen er nog steeds diep donkere wolken boven de beurzen. Een correctie zou dan ook zomaar kunnen aanvangen.

Rob Koenders is directeur van SprinterTips.nl, een website voor de actieve belegger.