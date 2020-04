’Weer vrij spel voor bedelaars in Utrecht’

Nee, nee en nog eens nee. Burgemeester Jan van Zanen reageert onverbiddelijk op de schriftelijke vragen die de VVD, PvdA, SP, ChristenUnie en CDA indienden. De partijen zijn helemaal klaar met de Oost-Europeanen die in een rolstoel smeken om wat geld, maar aan het einde van de dag gewoon naar de auto lopen.

Verbod

De raadsleden pleitten voor een verbod op bedelaars die een handicap of ziekte veinzen. Daarnaast hoopten ze dat de gemeente een waarschuwingscampagne zou lanceren. Van Zanen gaat op niet één van de verzoeken in. In Utrecht is bedelen niet strafbaar, omdat er geen bedelverbod geldt. Zo’n verbod kan ingevoerd worden, maar dat is aan de gemeenteraad.

„Het is jammer dat de bal weer bij ons ligt. Ik ben voor een algeheel bedelverbod, maar daarin krijg ik de linkse partijen nooit mee”, stelt Rajkowski. „We moeten creatief zijn. Ik ga opnieuw op zoek naar een manier waarop deze vorm van bedelen alsnog verboden kan worden.”

Het aantal klachten over de oplichtingspraktijken nam vorig jaar flink toe. In 2008 kreeg de gemeente 34 meldingen binnen. Vorig jaar lag dat aantal op 107.

Door de coronacrisis zijn de nep-bedelaars verdwenen. „Ze komen zeker terug. Ze halen geen muntjes, maar papieren biljetten op. Geld dat in hun eigen land vele malen meer waard is”, weet het VVD-raadslid.

De bende heeft zich overigens weinig aangetrokken van de SBS-uitzending. De nep-bedelaars die begin maart op televisie werden ontmaskerd, doken daarna op in Nootdorp.

„In Utrecht waren opeens andere figuren actief. Zo zie je maar hoe georganiseerd deze groep is”, besluit Rajkowski.