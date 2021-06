Bazen leasebedrijf spoorloos, gedupeerden massaal naar advocaat: zo dreigen miljoenen te verdampen

Het hoofdkantoor van Car Driver Deals in Maasbracht, waar vorige week woedende gedupeerden door politie moesten worden afgekoeld. Ⓒ De Limburger

Is het verdienmodel als een kaartenhuis in elkaar gestort? Of zijn de klanten welbewust opgelicht? Duizenden gedupeerden van leasebedrijf Car Driver Deals uit Maasbracht moesten hun auto halsoverkop inleveren. Een aantal heeft aangifte gedaan of stapt naar een advocaat. De eigenaren, twee broers, zijn al dagen spoorloos.