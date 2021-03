Amsterdam wacht met preventieve wapencontroles

Al jaren wordt er gesoebat over preventieve wapencontroles in de hoofdstad. Het onderwerp ligt bij partijen als GL, D66, PvdD, Bij1 en Denk gevoelig. Zij vrezen voor toename van etnisch profileren. Enkele partijen wilden burgemeester Halsema zelfs de bevoegdheid afnemen om veiligheidsrisicogebieden aan te wijzen. Terwijl partijen als VVD, PvdA, JA21, FvD, CU en CDA juist keer op keer opriepen om wel werk te maken van doelgerichte preventieve controles op te zetten, juist nu het wapengeweld (onder andere met jongeren) in de hoofdstad de afgelopen jaren explodeert. Ook de hoogste baas van het Openbaar Ministerie, Gerrit van der Burg, maande Amsterdam tot spoed.

Bekijk ook: Druk op Halsema neemt toe om preventief te fouilleren

In een brief aan de Amsterdamse gemeenteraad schrijft driehoeksvoorzitter Femke Halsema dat de proeven pas van start kunnen gaan als coronamaatregelen zijn versoepeld. Als dat het geval is, heeft de driehoek bij de aanwijzing van de veiligheidsrisicogebieden onder andere gekeken naar wijken waar vaak incidenten zijn met wapens of vaak sprake is van wapenbezit. Ook wordt beoordeeld welke mate van onveiligheid bewoners ervaren. Die kerngetallen zijn geput uit de politiesystemen en verschillende enquêtecijfers.

’Zonder aanzien des persoons’

Volgens Halsema zullen de controles op termijn op een ’aselectieve wijze, dus zonder aanzien des persoons’ plaatsvinden. Zij probeert hiermee kritiek van linkse partijen te ondervangen, die vrezen voor etnisch profileren. „Er worden derhalve geen selectiecriteria gebruikt voor insluiting – er worden wel selectiecriteria gebruikt om drie categorieën van personen uit te sluiten van controles. Het gaat daarbij om 12-minners, gezinnen en 65-plussers.”

In de wijken zullen maximaal vijf dagen controles worden uitgevoerd. „Dit betekent dat de politie per veiligheidsrisicogebied gedurende de aanwijzing (zes weken) maximaal 5 dagen fouilleeracties kan uitvoeren. Dit kunnen aaneengesloten dan wel afzonderlijke dagen zijn. Op actiedagen kunnen controles onder vooraankondiging worden uitgevoerd.” De regie op deze actiedagen ligt bij het Openbaar Ministerie in samenwerking met de politie.

Veiligheidsgevoel van Amsterdammers

Eenieder die een controle ondergaat, wordt volgens Halsema duidelijk uitgelegd wat het doel en reden is van de controle aan de kleding, eventueel meegedragen tassen en van het voertuig. „Bovendien ontvangt elke gecontroleerde persoon een informatiefolder met daarop in het kort beschreven wat de proef gerichte wapencontroles inhoudt en wat de mogelijkheden zijn bij klachten.”

Na afloop worden de fouilleeracties geëvalueerd. „Voorts zal ook onderzoek worden gedaan naar de wijze waarop de wapencontroles invloed hebben op de subjectieve veiligheidsgevoel van Amsterdammers.”