Jongen (2) zet mondkapje af voor snack, samen met moeder uit vliegtuig gezet

Het vliegtuig was al vertrokken bij de gate, maar keerde terug om de twee eruit te zetten. Degyansky ging de discussie nog aan met het personeel, omdat het jongetje het mondkapje ondertussen gewoon weer had opgezet, maar dat mocht niet baten. „We proberen hem eraan te laten wennen, maar hij is twee jaar oud”, zo vertelt de vrouw aan USA Today.

Kinderen van twee jaar en ouder moeten volgens de richtlijnen een mondkapje dragen die hun neus en mond bedekt als er niet voldoende afstand gehouden kan worden. „Mijn kind is echt twee weken geleden twee jaar geworden. Ik snap dat je ergens de grens moet trekken, maar een beetje compassie met ieders individuele omstandigheden zou fijn zijn.”

Degyansky voelde zich naar eigen zeggen vernederd toen het vliegtuig terugkeerde naar de gate. Volgens haar probeerde de vliegtuigmaatschappij een andere vlucht voor haar te regelen, maar er was geen vlucht meer die dezelfde dag nog naar Chicago zou gaan. Ze besloot tickets te kopen bij een andere maatschappij, maar dat heeft haar 600 dollar gekost.

„Ik werd echt aan m’n lot overgelaten - hoe kom ik naar huis? Wat als ik het geld niet had om die 600 dollar te moeten betalen?” Ze heeft intussen vernomen dat Southwest Airlines het geld terug gaat storten, maar ze heeft het nog niet ontvangen. De vliegtuigmaatschappij heeft in een reactie laten weten contact met haar op te zullen nemen en dat ze uit gaan zoeken wat er precies gebeurd is.