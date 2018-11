De wereldmarktportefeuille: spiegel voor de belegger

De wetenschapper Tobin rekende ons voor dat er eigenlijk maar twee beleggingsfondsen hoeven te bestaan: één die in de wereldmarktportefeuille belegt en één die is opgebouwd uit risicovrije beleggingen. Afhankelijk van het risicoprofiel verdeelt iemand zijn vermogen vervolgens over de marktportefeuille en de risicovrije portefeuille. De vraag is hoe de marktportefeuille er nu uit zou zien. Dat is nog niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Maar Ronald Doeswijk, Trevin Lam en Laurens Swinkels hebben een dappere poging gewaagd, waarbij ze alleen hebben gekeken naar beleggingsvormen waarin beleggers redelijk gemakkelijk in kunnen participeren, middels beurzen of andere beleggingsvehikels. De strategische verdeling In onderstaand plaatje wordt de wereldmarktportefeuille weergegeven per einde 2011. In totaal is er wereldwijd $83,5 biljoen in belegd. Er zit het meeste geld in obligaties. Als we de categorieën inflation-linked, staats- en bedrijfsleningen en emerging market debt (EMD) bij elkaar optellen komen we uit op een percentage van 53,2%. Aandelen volgen daarna met een allocatie van 34,7%. Bron: Strategic Asset Allocation: The Global Multi-Asset Market Portfolio 1959-2011 (november 2012) In de studie van Doeswijk, Lam en Swinkels is ook gepoogd de historische ontwikkeling van de marktportefeuille weer te geven. Ook dat is niet bepaald een gemakkelijke opgave omdat veel databronnen, vooral van de alternatieve beleggingscategorieën, in de tijd nog niet zo betrouwbaar en/of gemakkelijk te verkrijgen zijn. Eén van de ontwikkelingen van de afgelopen decennia is de toename van de allocatie naar bedrijfsobligaties en de afname van de allocatie naar aandelen. Tactische afwijkingen Wat kunnen we als belegger nu met de wereldmarktportefeuille? Deze portefeuille is een consensusverwachting: beleggers stoppen hun geld daar waar ze denken dat er het beste rendement voor het gelopen risico wordt verkregen. Iemand die zijn portefeuille anders inricht denkt impliciet dat de financiële markten niet de juiste rendements-risicoverhouding inprijzen. Dat kan, markten zijn immers lang niet altijd efficiënt, maar beleggers zouden zich ook moeten afvragen of ze inderdaad zoveel slimmer zijn dan de collectieve intelligentie die in de markt besloten zit. De praktijk wijst uit dat er bij veel beleggers sprake is van zelfoverschatting. Beleggers die de portefeuille anders inrichten dan de marktportefeuille (even het risicoprofiel buiten beschouwing latend) gaan bewust of onbewust tactische onder- of overwegingen aan. Vaak zitten hier risico’s aan verbonden. Iemand die bijvoorbeeld 20% van zijn portefeuille in highyieldobligaties belegt, terwijl de wereldmarkt ‘maar’ ruimte heeft voor 1,4% (zie bovenstaande figuur) heeft niet alleen het risico dat samenhangt met de volatiliteit van highyieldobligaties, maar bijvoorbeeld ook het risico dat highyieldobligaties blijkbaar veel minder liquiditeit hebben en dus gevoeliger zijn voor schokken in het financiële systeem. Kleine beleggers in principe beter af Het doen van tactische afwijkingen brengt overigens niet alleen risico’s met zich mee. Er zijn ook kansen. Uit onderzoek blijkt dat tactische assetallocatie de belangrijke drijver achter de resultaten op lange termijn is. De Franse wetenschappers Amanc en Martelinni becijferden dat de tactische beslissingen zelfs vier keer zo belangrijk zijn als stockpicking, ofwel het kiezen van de juiste individuele aandelen, obligaties et cetera. Het doen van tactische afwijkingen op de marktportefeuille is voor kleine beleggers gemakkelijker dan grote beleggers. Grote beleggers hebben meer marktimpact en zij kunnen daarom hooguit binnen een bandbreedte afwijkingen doen op de strategische portefeuille (die we voor illustratiedoeleinden nu gelijkstellen aan de wereldmarktportefeuille). Kleine beleggers hebben minder marktimpact en kunnen vrijelijker hun portefeuille inrichten. Of ze daarmee uiteindelijk ook betere resultaten boeken dan grote beleggers, wier portefeuille meer op de wereldmarktportefeuille lijkt, is een andere discussie. Harry Geels is directeur Research en partner bij Inmaxxa Vermogensbeheer in Naarden (www.inmaxxa.nl). Daarnaast is hij hoofdredacteur van Traders Club Magazine (TCM) en partner van de ML Finance Academy (www.mlfa.eu ). De informatie in deze opinie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De standpunten en vooruitzichten van Geels geven zijn persoonlijke mening weer.

