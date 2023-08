Trump hoort aanklachten tegen zich en pleit onschuldig

De pers was massaal uitgerukt naar het federale gerechtsgebouw in de hoofdstad, waar de oud-president zich om 16.00 uur lokale tijd (22.00 in Nederland) moest melden. De veiligheidsmaatregelen waren enorm. Een dag eerder was de politie nog uitgerukt naar een nabijgelegen parlementsgebouw na een melding dat een gewapende man in het gebouw was gezien. Dat bleek vals alarm, maar het zette de autoriteiten op scherp.

Trump liet zich bij aankomst niet zien aan de pers bij het gerechtsgebouw. Voor de hoofdingang speelden zich circusachtige taferelen af met voor- en tegenstanders van Trump, die te midden van honderden journalisten hun mening ventileerden en showtjes opvoerden. Dit alles met een flinke dosis muziek.

Loodzware aantijgingen

De oud-president zal alles in de juridische strijd gooien om zich te verweren tegen de loodzware beschuldigingen uit de aanklacht. Trump heeft gepleit dat hij onschuldig is.

Hij is in staat van beschuldiging gesteld met een zestal anderen. Speciale aanklager Jack Smith zei eerder deze week te kunnen aantonen dat Trump het democratische proces probeerde te saboteren om aan de macht te blijven terwijl hij wist dat hij de presidentsverkiezingen van november 2020 verloren had.

Trump zwaait vanuit zijn auto naar omstanders in Washington. Ⓒ ANP

De advocaat van Trump zal daartegen een arsenaal aan verdedigingswapens in stelling brengen. Deze John Lauro wijst allereerst naar de grondwet. Het eerste artikel, vrijheid van meningsuiting, is ook op de oud-president van toepassing, aldus Lauro. De raadsman spreekt van het „criminaliseren van politieke meningsuiting”, waarbij hij aangeeft dat Trump wel degelijk signalen kreeg van onregelmatigheden bij de verkiezingen.

Lastig verhaal

De kern van het verweer van de advocaat lijkt te worden dat de aanklagers volgens hem moeten bewijzen dat Trump echt geloofde dat hij de verkiezingen had verloren, zo liet Lauro bij Fox News doorschemeren. Dat kan een lastig verhaal worden. Daarnaast zal Trump zich beroepen op juridisch advies, dat hij na de verkiezingsuitslag van 2020 had ingewonnen. Dat zou hem ervan hebben overtuigd dat hij vice-president Mike Pence kon vragen om de zitting in het Congres op te schorten, juist vanwege signalen van onregelmatigheden. De sessie op 6 januari 2021 liep volledig uit de hand toen boze Trump-aanhangers het Capitool bestormden.

Pence is inmiddels een fel tegenstander van Trump. Hij heeft zich in de strijd om de Republikeinse nominatie geworpen en blijkt nu ook een belangrijke getuige in de strafzaak tegen zijn vroegere baas. De voormalige vice-president heeft aantekeningen van intense telefoongesprekken met Trump gedeeld met justitie. Daarin zou Trump zijn toenmalige rechterhand onder druk hebben gezet. „Je bent te eerlijk”, zei Trump volgens de notities, toen Pence weigerde om de bekrachtiging van de verkiezingsuitslag in de Congres-sessie van 6 januari te blokkeren.

„Iedereen die zich boven de grondwet plaatst zal nooit president mogen zijn”, zegt Pence nu over de aanklachten tegen Trump. Ook een ander kopstuk uit de regering-Trump is snoeihard. Oud-minister van Justitie William Barr stelt dat Trump „goed wist” dat hij de verkiezingen verloren had. Dat is koren op de molen van de speciale aanklager.