’Boosterprik kan eerder’

De echte aanbeveling van het EMA verandert niet zoveel: nog steeds is de ’voorkeur’ voor het zetten van een booster na zes maanden, al zou dat in theorie ook na drie al kunnen. „Uit momenteel beschikbare gegevens blijkt dat het veilig en doeltreffend kan worden toegediend vanaf drie maanden na de eerste vaccinatiecyclus”, aldus Marco Cavaleri, de baas van de vaccinatiestrategie.

Nederlandse strategie

Maar het is nog maar zeer de vraag of dat de strategie in Nederland verandert, vertelt Roul Velleman van het RIVM. „Wij hanteren de interval van zes maanden nog steeds”, legt hij uit. „Dat is nu in ieder geval het geval, en wij zijn ook niet als eerste aan zet om die interval aan te passen.” Dat vereist namelijk een aanpassing in vaccinatierichtlijnen en daar hangt een ’behoorlijke procedure omheen’. „Als zoiets verandert, kan dat komen omdat er vanuit bijvoorbeeld de Gezondheidsraad of de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie, red.) een ander advies is uitgegeven.”

Uiteindelijk bepaalt het ministerie, vertelt ook Gerard van Roon van de Gezondheidsraad, die ook bevestigt dat er momenteel geen onderzoek of advies loopt naar het aanpassen van de interval. „Het is vooral een uitvoeringsvraag”, vertelt de woordvoerder van de Gezondheidsraad. „Het kan zijn dat die vraag nog komt, maar het hoeft ook niet per se.” Het ministerie van VWS kan, zo legt hij uit, ook zelf het besluit nemen of ergens anders advies vragen.

’Lekker op stoom’

Op het ministerie zelf is de vraag om de interval te verkorten nu in ieder geval niet aan de orde, vertelt zegsman Bart Vis. „We zijn nu aan het boosteren op de manier die de Gezondheidsraad geadviseerd heeft, en we komen nu net lekker op stoom.” Daarbij is, zo legt hij uit, de interval van zes maanden ’nog steeds het uitgangspunt’. „Zes maanden na laatste vaccinatie of genezing en dan van oud naar jong. Tot donderdag zijn er 850.000 boosters en tweede prikken gezet en er komen steeds meer jaartallen bij. We hebben nu het advies van de Gezondheidsraad opgevolgd en we zijn hiermee bezig.”