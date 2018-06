Stijging aantal dierproeven in 2011

Dat staat in een dinsdag verschenen rapport van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die toezicht houdt op de naleving van de Wet op de dierproeven.

De NVWA telde 589.853 dierproeven in het vorige jaar. Daarvan werd ruim de helft voor wetenschappelijk onderzoek gedaan en een derde voor medische doeleinden. Bijna 6 procent was voor onderzoek naar mogelijk schadelijke stoffen, ruim 3 procent voor onderwijs en training en 1,6 procent voor het vaststellen van de dierziektes botulisme en hondsdolheid.

In 1978, het jaar waarin voor het eerst dierproeven werden geregistreerd, waren er in Nederland nog ruim anderhalf miljoen dierproeven. In de jaren daarna daalde het aantal continu. Tussen 1999 en 2002 stabiliseerde het min of meer. De laatste jaren is er een licht dalende trend met af en toe een stijginkje wegens specifiek onderzoek, aldus de NVWA.

Het overgrote deel van de gebruikte dieren waren muizen en ratten (ongeveer 400.000). Onder de andere dieren waren ook nog een paar honderd apen. Mensapen waren er niet bij. Die worden sinds 2001 niet meer ingezet omdat dit wettelijk verboden is.

In 2011 voerde de NVWA 383 inspecties uit om te kijken of onder meer de verzorging en huisvesting van de proefdieren in orde waren. Daarbij werden tien waarschuwingen uitgedeeld.