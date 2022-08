Indiase man haalt stuk huid van duim om te kunnen frauderen bij sollicitatie

Manish Kumar wilde maar al te graag aan de slag gaan bij de spoorwegen, maar dan moest hij wel enkele zware sollicitatierondes overleven. Daar zat een examen bij, waarbij kandidaten geregistreerd en gecontroleerd werden middels hun vingerafdruk. Kumar had alleen geen trek in de test, en schakelde een vriend in.

Deze vriend, Rajyaguru Gupta, stemde ermee in om voor hem het examen te maken. Kumar besloot vervolgens om met een hete pan een stukje huid van zijn linkerduim af te halen. Die plakte Gupta vervolgens op zijn eigen linkerduim en ging naar de examenlocatie. De surveillant daar kreeg vrij snel argwaan toen hij zag dat de Gupta iets probeerde te verbergen door zijn linkerhand in de zak van zijn broek te steken. „Toen de surveillant ontsmettingsmiddel op zijn linkerduim spoot, viel de huid die erop geplakt was eraf”, zei een ambtenaar tegenover lokale media.

Al snel werd duidelijk wat er gebeurd was en konden beide heren worden opgepakt voor fraude. Tegen de politie stelde Gupta dat hij alleen maar zijn maat wilde helpen met het vinden van een nieuwe baan.