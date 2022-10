Politie heeft geen camerabeelden van plek ongeval Sanne en Hebe

ANPR staat voor Automatic Number Plate Recognition, oftewel kentekenherkenning. De camera’s langs of boven de (snel)wegen registreren welke auto’s voorbijrijden en controleren bijvoorbeeld of de eigenaren worden gezocht door de politie. Ook wordt de techniek gebruikt voor bijvoorbeeld trajectcontroles of het handhaven van milieuzones in grote steden.

Rijkswaterstaat heeft wel een camera hangen bij knooppunt Empel, maar daar kunnen geen beelden van worden teruggekeken, zo laat een woordvoerder weten. „We gebruiken deze alleen om realtime de doorstroming van het verkeer te monitoren. Vanwege privacyredenen worden deze beelden niet opgeslagen, en we kunnen ze dus ook niet terugkijken.”

Het is volgens de woordvoerder niet gek dat een Rijkswaterstaat-medewerker het ongeluk niet rechtstreeks heeft zien gebeuren op de beelden. „We hebben zo’n drieduizend camera’s hangen, maar we volgen alleen de plekken waar files zijn. Er staan tegelijkertijd zo’n tien camera’s open.”

Dashcambeelden

De politie heeft iedereen die dashcambeelden gemaakt heeft op maandag op de A59 tussen Waalwijk en knooppunt Empel tussen 14.00 uur en 20.00 uur gevraagd zich te melden.

Politie en Rijkswaterstaat hebben meerdere keren gezocht rond het knooppunt Empel. Verschillende media melden dat de bandensporen bij de A59 waar Sanne en Hebe woensdagavond gevonden werden, al eerder ontdekt zouden zijn door een medewerker van Rijkswaterstaat. De medewerker zou hebben gedacht dat het om oude sporen ging en de plaats weer hebben verlaten. Volgens een woordvoerder is dat onjuist. „Onze weginspecteurs hebben niet op de exacte locatie gestaan waar de auto van de weg af is gegaan.”

Volgens de woordvoerder zijn twee weginspecteurs dinsdag op verzoek van de politie wel op knooppunt Empel aanwezig geweest. „Maar er werd toen gevraagd naar een controle op een andere locatie. Op die locatie hebben zij geen nieuwe bandsporen gezien. De weginspecteurs hebben ook het braakliggende terrein daar onderzocht. Dit was echter niet de locatie waar Sanne en Hebe uiteindelijk zijn gevonden.”