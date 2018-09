Maya-Nobelprijswinnaar laakt doemdenken

Menchú ergert zich aan de wijdverbreide geruchten dat een Maya-kalender het einde van de wereld aangeeft op 21 december 2012. Het is volgens Menchú „onzin die wordt geproduceerd door kooplui”.

„Er is een sensatielust in ons getogen, de goede kant van deze zaak is wel dat de verwachtingen niet uitkomen en we het 22 december eindelijk over de Maya's kunnen hebben.”

De 53-jarige Menchú woont in Mérida in de Mexicaanse deelstaat Yucatán een Festival van de Maya-cultuur bij. Het Mexicaanse persbureau Notimex meldde dinsdag dat de Guatemalteekse de misvattingen over de Maya-kalender uitvoerig aan de kaak stelde.

De Maya-kalender is een grap geworden in tal van landen vooral in de VS, klaagde Menchú. Volgens haar leidt totale onwetendheid over het gebruik van de kalender tot miskenning van het diepe, grootse en astronomische van de aarde.