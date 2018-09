WUZmail: Kerstgedachte

J.H. Schakenraad schrijft:

Afgelopen dagen ontving ik de eerste Kerst- en Nieuwjaarskaarten voor 2013. Afzenders waren de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst met de mededelingen dat ik in totaal 1400 euro mag inleveren in 2013, aan zorgkosten, teruggave hypotheekkosten, AOW en heffingskorting.

Hierbij is nog geen rekening gehouden met niet indexeren van het pensioen en een eerdere AOW korting. Ik zit met smart te wachten op de volgende serie Kerst- en Nieuwjaarsgroeten, want verrassingen zitten er sowieso bij. Leuker kunnen we hetvoor de mensen niet maken met de feestdagen.