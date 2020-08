Aantal nieuwe coronabesmettingen daalt deze week vermoedelijk

In de zes dagen na de vorige update zijn er ruim 3100 nieuwe gevallen vastgesteld, gemiddeld ongeveer 526 per dag. De dagelijkse stijging blijft al tijden onder de 600.

In Amsterdam zijn in de afgelopen zes dagen 527 nieuwe besmettingen aan het licht gekomen. Vijf mensen zijn er in een ziekenhuis opgenomen. Twee inwoners van de hoofdstad zijn aan het virus overleden. Rotterdam telt 349 besmettingen in zes dagen tijd, 11 ziekenhuisopnames en 5 sterfgevallen. In Den Haag kwamen er in dezelfde periode 255 besmettingen, 8 ziekenhuisopnames en 3 sterfgevallen bij.