Lange schorsing dreigt voor Cannavaro

Voor aanvoerder Paolo Cannavaro van AS Napoli dreigt een langdurige schorsing. De hoofdaanklager van de Italiaanse voetbalbond wil hem voor 9 maanden aan de kant zetten wegens zijn vermeende rol in een poging tot fraude. Tegen ploeggenoot Gianluca Grava is dezelfde straf geëist. De aanklager wil bovendien dat Napoli een puntenaftrek krijgt voor het lopende seizoen en dat de club een boete van 100.000 euro betaalt.