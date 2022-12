Gemeenten mogen binnenkort snackbars bij scholen verbieden

Met die maatregelen wil het kabinet de strijd aangaan tegen overgewicht bij kinderen. Volgens staatssecretaris Van Ooijen (Preventie) is nu één op de zes kinderen te zwaar, en in sommige wijken is dat zelfs één op de drie. De maatregelen die het kabinet daar tot nu toe tegen nam, vooral zelfregulering, werken onvoldoende.

Dus komt Van Ooijen met nieuwe maatregelen. Hij gaat gemeenten de handvatten geven om in te grijpen bij de vestiging van ’ongezonde voedselaanbieders’, zoals snackbars en fastfoodrestaurants. Gemeenten kunnen die op bepaalde plekken gaan verbieden, bijvoorbeeld in de buurt van scholen of op plekken waar al veel van dat soort eettenten zitten.

Er komt ook een verbod op gerichte reclame op jongeren tot 18 jaar voor ongezond eten. De CU-staatssecretaris wil daarnaast dat er in 2040 op alle scholen een ’gezonde school coördinator’ komt te werken.

Tegenwicht

„Op weg naar school en werk en op social media word je aan de lopende band verleid om ongezonde keuzes te maken”, zegt Van Ooijen. „Daar willen we als kabinet tegenwicht aan bieden met de wettelijke inperking van kindermarketing en gemeentelijke bevoegdheden om nieuwe fastfoodvestigingen te weren. Zodat mensen een steuntje in de rug krijgen om echt zelf te kiezen wat ze eten en drinken. Ik hoop natuurlijk dat mensen dan vaker de gezonde keuze maken.”