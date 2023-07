’Agressieve passagier vertraagt vlucht van Houston naar Amsterdam’

United Airlines heeft nog niet verklaard wat de oorzaak van de vertraging is.

De Boeing 777-200 zou oorspronkelijk rond 09.30 landen, maar de geschatte aankomsttijd is nu 12.54 uur.

Brandstof geloosd

Om toch in Amsterdam aan te kunnen komen zag United Airlines zich genoodzaakt een tussenstop te maken in Chicago. Omdat het vliegtuig op dat moment nog boven het maximale landingsgewicht woog, moest er brandstof worden geloosd. Vliegtuigen die (te) zwaar zijn om te landen kunnen in de problemen raken: moeilijker bestuurbaar, overbelaste remmen of een landingsgestel dat het begeeft zijn mogelijke scenario’s.

