Duizenden bij uitvaart demonstrant Wit-Rusland

De 31-jarige Roman Bondarenko stierf vorige week donderdag, nadat hij een dag eerder was gearresteerd bij een protestactie van de oppositie op een plein in Minsk. De dood van Bondarenko, een kunstenaar en voormalig soldaat, veroorzaakte een golf van verontwaardiging vanuit de oppositie, die claimt dat de veiligheidsdiensten van president Aleksandr Loekasjenko verantwoordelijk zijn.

De menigte buiten de kerk in Minsk zong liederen om Bondarenko te eren. De aanwezigen brachten bloemen mee. Op het moment dat de kist de kerk uit werd gedragen, barstte een luid applaus los. Duizenden mensen scandeerden „lang leve Wit-Rusland.”

Het ministerie van Binnenlandse Zaken ontkent verantwoordelijk te zijn voor de dood van de demonstrant. Deze week werd een dokter opgepakt, die een medisch rapport over de dood van Bondarenko naar de pers lekte. Ook een journalist die het rapport publiceerde werd gearresteerd.

De Europese Unie heeft de dood van de demonstrant veroordeeld. Donderdag kondigde de EU nieuwe sancties tegen Minsk aan vanwege de onderdrukking van de bevolking door het regime van president Loekasjenko.

Loekasjenko is ruim een kwart eeuw aan de macht in Wit-Rusland, maar de EU erkent hem nu niet als president. De protesten tegen zijn heerschappij begonnen na zijn verkiezingsoverwinning van 9 augustus. Volgens de oppositie was er gefraudeerd met de stembusgang. Duizenden demonstranten die door de veiligheidsdiensten waren gearresteerd, hebben melding gemaakt van martelingen en misbruik tijdens hun hechtenis.