Kat reist 'ruim 800 km' mee en zit dagenlang vast in grille van taxi

Tom zou zich rot zijn geschrokken toen hij de kat ontdekte en probeerde samen met zijn vrouw de kat uit zijn benarde positie te bevrijden. Niet veel later bleek de kat, genaamd Gizmo, vermist te zijn, de eigenaar woonde in het nabijgelgeden Miskin in het zuiden van Wales.

„De kat was best gestresst toen we hem eruit haalden”, zo merkte Tom op. De kat haalde fel uit naar zijn handen, maar nadat hij bevrijd was kwam de blijdschap. Volgens Tom klom Gizmo gelijk op zijn schouder. De taxichauffeur heeft geen idee hoe de kat in zijn auto is gekropen, aangezien hij al een tijdje niet in Miskin was geweest.