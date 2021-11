Dode en ruim tien zieken door legionella-uitbraak in Schijndel

De bron van de infectie is nog niet gevonden, daar wordt naar gezocht. Volgens Rietveld is het aantal besmette mensen uitzonderlijk hoog. Ze benadrukte dat de uitbraak losstaat van corona.

De besmette mensen wonen met name in het centrum van Schijndel, zei burgemeester Kees van Rooij tijdens een ingelaste persconferentie via Teams. Hij noemde de uitbraak "zorgwekkend" en riep mensen op alert te zijn. Vier van de besmette mensen wonen in twee zorgcentra in Schijndel. Volgens Rietveld wonen daar veel kwetsbare ouderen die sneller dan anderen vatbaar zijn voor besmetting. De meeste mensen worden van een besmetting niet ziek, zei ze.

Fonteinen uit

Wel zei ze te vrezen dat de ruim tien meldingen het topje van de ijsberg zijn en meer mensen besmet kunnen zijn of raken. Dit temeer omdat de bron van de besmetting nog niet is gevonden.

De fonteinen in het centrum van Schijndel zijn daarom voor de zekerheid uitgezet. Volgens Rietveld komt een legionellaverspreiding op deze snelheid niet vaak voor. „Daarom is er voor ons reden om met man en macht te gaan zoeken naar de bron. Dat hebben we gisteren en vandaag gedaan en doen we nog steeds. De bron is vermoedelijk iets in de open lucht. Het zou kunnen gaan om koeltorens, de afvalwaterzuivering in Boxtel of jacuzzi’s. Dat is het meest waarschijnlijke.”

Besmetting door inademing

De legionellabacterie kan in water zitten, en als dat verneveld wordt kan iemand worden besmet door inademing. Drinken is niet besmettelijk. Het duurt twee tot 14 dagen - meestal 5 tot 6 dagen - voordat iemand vervolgens ziek wordt. Klachten door een besmetting met legionella kunnen zijn hoge koorts, koude rillingen, verwardheid, kortademigheid, longontsteking, braken of diarree. De GGD roept mensen die deze klachten hebben op direct contact op te nemen met hun huisarts.

Kwetsbaar zijn vooral ouderen en mensen met een slechte gezondheid. Ook rokers lopen extra risico's, aldus de GGD. Legionellabesmettingen gaan niet van mens op mens.

De zoektocht naar de besmettingsbron richt zich onder meer op jacuzzi's, koeltorens, wasstraten en waterzuiveringen.