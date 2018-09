Onduidelijkheid over regels foptelefoontjes

Op 3FM zijn diverse radioprogramma's met satirische elementen te beluisteren, zoals De Coen & Sander Show (BNN), GIEL! (VARA) en RobRadio (PowNed). 3FM verwees voor regels door naar de omroepen. BNN weigerde commentaar te geven. De VARA was daartoe maandag niet in de gelegenheid.

PowNed wilde wel uitleg geven. In het programma RobRadio belt dj Rob Stenders mensen zogenaamd op als 'de Rijdende Rechter', van het bekende tv-progamma. Producer Jelmer Gussinklo zegt dat het programma mensen na het grapje direct terugbelt. „We zeggen dan dat het een grap was en vragen eventueel toestemming om het uit te zenden.”

Zo'n 90 procent van de mensen kan er wel om lachen, zegt Gussinklo. Van de 10 procent die dat niet kan, geeft ongeveer de helft toch toestemming voor uitzending, eventueel anoniem. Als het programma geen toestemming voor uitzending krijgt, komt het niet op de radio.

Als onverhoopt een gevoelige snaar wordt geraakt, breekt Gussinklo het gesprek voortijdig af. „Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand emotioneel wordt en iets roept als 'Ik ga die gast nu écht opzoeken'.” Volgens Gussinklo zijn de regels niet te omschrijven als protocol, maar komen ze voort uit „sociaal besef”.

Q-music belt in de ochtendshow Mattie & Wietze ook mensen voor de grap op. Zo doen de dj's zich wel eens voor als mensen van tv-programma de Reünie. Q-music heeft geen „complete protocollen”, maar houdt wel in de gaten dat het „leuke grappen zijn, niet bedoeld om mensen af te zeiken”, zegt programmadirecteur Iwan Reuvekamp. Die grappen moeten volgens hem namelijk passen binnen het 'feel good' radiostation dat Q-music is.

Volgens Reuvekamp belt Q-music, net als PowNed, terug om toestemming voor uitzending te vragen. „Als we die niet krijgen, zenden we niet uit, tenzij het heel nieuwswaardig is. Een enkele keer ontstaat er spontaan een idee tijdens de uitzending en bellen we iemand wel live. Dan zorgen we ervoor dat degene die we bellen in ieder geval anoniem is.”

Volgens de directeur twijfelen dj's ook wel eens of een grap leuk is of niet. Dan overleggen ze met elkaar of met hem over de vraag of de grap op de radio kan.