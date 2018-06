Nederlandse ambassade redt Duits ministerie

Medewerkers van de diplomatieke missie zagen zaterdagmiddag rook opstijgen uit het dak van het departement. De bewakers belden daarop de brandweer, die met 20 man de vlammen bluste. Het vuur was ontstaan in het kantoor van minister Ulrich Nussbaum persoonlijk. Die was na een kerstviering vergeten een kaars te doven. Het Openbaar Ministerie heeft een onderzoek geopend tegen de bewindsman wegens brandstichting door nalatigheid.

De brandmelders waren niet afgegaan omdat in het ministerie alleen op de gang rookmelders hangen. De minister kan zijn kantoor voorlopig niet gebruiken, zo meldt de publieke omroep Rundfunk Berlin-Brandenburg maandag. Op een oppervlakte van 100 vierkante meter zijn meubilair, dossiers en computers vernield.