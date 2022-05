Hardrijders op de motor komen er bij zuiderburen zonder boete mee weg

Voor Nederlandse snelheidsduivels is het sowieso opletten na de grensovergang: in Vlaanderen is het aantal trajectcontroles gegroeid als kool. Op snelwegen en regionale routes zijn inmiddels ruim 200 trajecten waar de snelheid over een langer stuk wegdek wordt gecontroleerd.

Het Vlaams agentschap Wegen en Verkeer bevestigt aan De Telegraaf dat de camera’s bijna overal alleen de voorkant registreren. „Dat hebben we zo geïnstalleerd op verzoek van de politie”, legt een woordvoerster uit. „Aan twee kanten registreren zou kunnen, maar dat levert uitvoeringsproblemen op. Bestuurders lopen dan het risico twee boetes voor dezelfde overtreding te krijgen.”

Telefoon

Dat de politie graag de voorkant vastlegt heeft onder andere te maken met de wens voor toekomstige slimme controles rond bellen achter het sturen en de gordelplicht. Verder speelt mee dat vrachtwagens soms vieze nummerplaten aan de achterkant hebben. Maar door deze methode kunnen motorrijders dus op veel plekken ongestoord harder rijden dan is toegestaan.

Overigens staan in Vlaanderen de helft van de tijd trajectcontroles uit. Dat heeft te maken met personeelstekorten bij de politie. „We hebben alles gedigitaliseerd, maar bij het verwerken is een visuele controle nodig door een agent. Die moet vaststellen of bijvoorbeeld het kenteken klopt”, legt een zegsvrouw van de federale politie uit. „Een machine kan niet alles en maakt soms fouten.”

Snelheidsmarge

In Wallonië hebben ze een andere aanpak om te zorgen dat de politie minder boetes hoeft te verwerken: hier werken ze met hogere tolerantiemarges. Een automobilist wordt soms pas geflitst bij een snelheid van 141 kilometer per uur, terwijl 120 de max is. Inmiddels zijn er meerdere proefprojecten bezig om te kijken of het administratief haalbaar is om ’normaal’ te controleren. De Belgische politie wil sowieso extra mensen aannemen om de boetestroom beter te kunnen verwerken.