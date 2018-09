Inzicht in alle kosten van beleggen

Hiermee wil de toezichthouder de fondsindustrie in beweging krijgen om openheid te geven over alle kosten in beleggingsfondsen.

Aanleiding voor het discussiestuk is het gegeven dat de kosten van beleggingsfondsen niet transparant zijn. Er zijn grote verschillen in de manier waarop fondsen die kosten berekenen. Door het ontbreken van deze eenduidigheid is een vergelijking op basis van kosten niet of nauwelijks voor een particuliere belegger te maken. Er is wel de total expense ratio (TER), maar die zet beleggers op het verkeerde been. Deze kostenratio is namelijk niet zo totaal als de term doet vermoeden.

Toch niet alle kosten

Een aantal kosten is in die TER niet meegerekend en zoals aangegeven berekenen de aanbieders deze ratio elk op een andere wijze. Dat is de AFM een doorn in het oog. De financiële waakhond is voorstander van een nieuw begrip: de Total Cost of Ownership . Kortweg een andere benaming van de total expense ratio , maar één die alle kosten zou moeten omvatten. Voordat het discussiestuk verscheen, is de discussie onder fondsaanbieders al begonnen. Er zijn zowel voorals tegenstanders.

Tegenstanders is niet het juiste woord, maar er zijn wel partijen die veel problemen zien om alle kosten van een fonds simpel en begrijpelijk weer te geven. Eén van die bezwaren zijn de transactiekosten.

Verschillen in transactiekosten

Transactiekosten worden gemaakt als de fondsbeheerder de samenstelling van de beleggingen verandert. De hoogte van de transactiekosten kan van jaar tot jaar wisselen. Datzelfde geldt ook voor de variabele beloning die afhankelijk is van de prestaties van het fonds. Bij slechte prestaties is de beloning laag en bij uitstekende prestaties is deze kostenpost hoog. Als de total cost of ownership in twee verschillende jaren daardoor sterk wisselt, dan kan de nieuwe kostenratio voor beleggers zijn doel voorbijschieten.

Als een belegger in een jaar met lage kosten instapt en een jaar later geconfronteerd wordt met hoge kosten, dan blijft hij nog immer met een belazerd gevoel zitten. Desondanks denk ik dat deze problemen oplosbaar zijn. Bijvoorbeeld door een reeks van bijvoorbeeld vijf jaar van de nieuwe kostenratio weer te geven en de verschillen in hoogte van de kosten kort, bondig en in begrijpelijk taal uit te leggen.

Is het te controleren?

Uiteindelijk gaat het erom dat beleggers moeten mogen vertrouwen op alle informatie van fondsaanbieders en dat dit door de AFM eenvoudig en effectief te controleren is. Er moet voorkomen worden dat er een nieuw kat-en-muisspel tussen de toezichthouder en fondsaanbieders ontstaat, waarbij de particuliere belegger ondanks de nagestreefde verbeteringen nog steeds bij de neus wordt genomen. Zijn de bezwaren van een aantal fondsaanbieders een constructieve bijdrage in de discussie naar openheid in kosten of vrezen zij die openheid juist? De openheid over alle kosten van beleggingsfondsen is echter ook in het belang van de aanbieders, tenminste, als de hoogte van de kosten aan beleggers kan worden uitgelegd.