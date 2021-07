Risiconiveaus regio’s: 2 op zeer ernstig en 10 op ernstig

Demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid tijdens de extra ingelaste persconferentie van vrijdagavond. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De risiconiveaus van veiligheidsregio’s zijn flink opgeschaald. In twee regio’s geldt nu het niveau ’zeer ernstig’, in tien ’ernstig’ en in dertien ’waakzaam’. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. Hij vermeldt niet om welke regio’s het gaat.