Ministerie weer fout over geheime Syrië-hulp

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken (VVD). Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het ministerie van Buitenlandse Zaken is opnieuw in de fout gegaan met de publicatie van stukken over de geheime hulp aan Syrische opstandelingen. Minister Stef Blok betreurt de gang van zaken, schrijft hij aan de Kamer.