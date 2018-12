'Drukte door kerstpost is weer begonnen'

Op een normale werkdag werkt PostNL gemiddeld 13 miljoen poststukken af. Op de drukste dagen in de kerstperiode zijn dat er soms wel 22 miljoen. In de sorteercentra worden in de week voor kerst tot wel 300 procent meer uren gedraaid dan in een normale week. Postbezorgers werken die week gezamenlijk 50 procent meer uren.

Om de klus te kunnen klaren, zet PostNL ook dit jaar enkele duizenden tijdelijke krachten in. In de kerstperiode zijn daarnaast bijna 1000 extra postbestelauto's op de weg.

Klanten moeten er wel rekening mee houden dat hun post iets langer onderweg zal zijn. „Wij proberen alle brieven binnen 3 werkdagen te bezorgen. Daartegenover staat dat mensen gebruik kunnen maken van onze voordelige decemberpostzegels”, stelt een woordvoerster.

Volgens PostNL versturen Nederlanders van alle Europeanen de meeste kerstkaarten, per huishouden gemiddeld zo'n 40. Het aantal verstuurde kerstkaarten is de laatste jaren wel langzaam teruggelopen door de opkomst van de digitale kerstwens. In het recordjaar 1999 werden in het licht van de millenniumwisseling 210 miljoen kerstkaarten verstuurd.